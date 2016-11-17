Арест Улюкаева указывает на обострение борьбы в Кремле – The Economist

Российские чиновники даже самого высокого ранга теперь понимают, что они в любой момент могут потерять свое место.

Не исключено, что арест Улюкаева стал победой Сечина. Российская газета

За ним пришли посреди ночи. "Его поймали на горячем", - сказала представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, объявляя, что министра экономикииз-за коррупционных обвинений.

Об этом сегодня пишет The Economist, добавляя, что это первый подобный арест в постсоветской истории России, который шокировал российскую элиту.

"Борьба за власть внутри Кремля усиливается в то время, как российская экономика переживает стагнацию. А враждующие кланы спорят, в каком направлении страна должна двигаться", - говорится в статье.

Президент Владимир Путин уволил целый ряд высокопоставленных чиновников в течение последних месяцев, в частности, своего давнего друга и главу администрации Сергея Иванова. Нескольких губернаторов арестовали по обвинению в коррупции. Недавно губернатора Кировской области Никиту Белыха обвинили во взяточничестве. А уликой против него стало видео, на котором он принимает большое количество наличных в дорогом ресторане в Москве. В 2014 году бизнесмен Владимир Евтушенков попал под домашний арест после отказа продать государству свою компанию "Башнефть".

Но ни один из этих арестов не вызвал такого шока, как случай с министром экономики. Улюкаев начал свою карьеру еще во времена "перестройки". Тогда он входил в правительство Егора Гайдара – экономиста, который проводил "шоковую терапию" российских реформ. Улюкаев работал в правительстве с тех пор, как Путин стал президентом. Обвинение его в получении взятки похоже на спланированную правительственную операцию. А арест посреди ночи напомнил о советских чистках во времена диктатуры Сталина.

"Это новый уровень. Репрессивная система набирает силы и становится способом управления", - сказал независимый политолог Кирилл Рогов.

Соратники и знакомые были ошарашены обвинениями против Улюкаева.

"Убедительне выглядело бы, если бы они сказали, что он сбил старушку, когда ехал по улицам Москвы ночью", - сказал председатель российского союза предпринимателей Алексей Шохин.

Рогов виделся с Улюкаевым за день до ареста. По его словам, поведение министра подтверждало, что он не знал, что его схватят. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Путин знал об операции против министра экономики. И это не удивительно. В современной централизованной системе правительства решение об аресте Улюкаева фактически не возможно без принятия Путина.

Дело против него стала взрывом для экономического блока в правительстве Дмитрия Медведева. Улюкаев выступал против роста доминирования государства в российской экономике. Он был против продажи правительственной доли в компании "Башнефть" государственному гиганту "Роснефть" в рамках процесса приватизации.

В Следственном комитете говорят, что "Роснефть" сотрудничает со следствием по делу Улюкаева. Некоторые считают, что дело против министра стало победой Игоря Сечина, друга президента, который возглавляет нефтяную компанию. Во всяком случае, арест лишь демонстрирует, насколько незащищенными стали даже самые важные члены российского правящего класса. Улюкаев, который еще и писал стихи, лучше всего описал эту реальность в строках: "Бог далеко, а начальство ближе".

Ранее в статье на Bloomberg View обозреватель Леонид Бершидский писал, что арест Улюкаева может быть первым шагом в наступлении против Сечина. Ведь Путин пытается проредить свое окружение и его может беспокоить чрезмерная влиятельность руководителя "Росневти".

Как собщалось ранее, Басманный суд отправил Улюкаева под домашний арест на два месяца. Вскоре после этого президент РФ Путин уволил министра в связи с "утратой доверия".

Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").