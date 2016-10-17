Страны ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо - Reuters

Страны ЕС хотят, чтобы режим Асада и его союзникими предстали перед Международным судом.

Франция и Великобритания хотят подтолкнуть другие страны ЕС к введению санкций против 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт facebook/AleppoAMC

Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада, сообщает агентство Reuters

Встреча министров иностранных дел ЕС состоится в Люксембурге в понедельник после того, как США провели переговоры в Лозанне и Лондоне, и была озвучена резкая критика новых российских авиаударов на востоке Алеппо, которые разрушили больницы и целевой конвой помощи. Отмечается, что лидеры ЕС встретятся в четверг, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Так, во время встречи в понедельник, 17 октября, планируется обсудить вопрос необходимости доставки гуманитарной помощи в осажденный город Алеппо. Отмечается, что ЕС наращивает усилия, чтобы поддержать США в своем стремлении остановить бомбардировки восточного Алеппо, где "в ловушке" оказались 275 тысяч человек.

В проекте дипломатического заявления, который будет представлен в понедельник, говорится, что министры ЕС осуждают "катастрофическую эскалацию" из-за наступления сирийского правительства в восточной части Алеппо, где находятся восемь тысяч повстанцев. В проекте предлагается приравнять авиаудары по мирным жителям и больницам к военным преступлениям, что далее приведет к Международному суду.

Дипломаты говорят, что ЕС будет также призывать к прекращению огня, и планируется участие наблюдательной миссии.

Великобритания и Франция, при поддержке Германии, хотят также ввести экономические санкции в отношении 20 сирийцев, подозреваемых в организации атак на гражданских лиц. Они будут добавлены в список к уже существующим санкциям ЕС, где сейчас около 200 сирийцев. Санкции уже включают в себя эмбарго на поставки нефти и оружия.

Кроме того, Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт. "Тем не менее, это не на повестке дня в понедельник и это может быть слишком для ближайших союзников России в ЕС, таких как Греция, Кипр и Венгрия. Они обеспокоены разозлить Кремль разговорами о санкциях и могут повлиять на то, что мирные переговоры дальше будут отсрочены", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщалось, многосторонние переговоры в Лозанне по Сирии 15 октября закончились безрезультатно.

Напомним, 10 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля к возобновлению сотрудничества с США по урегулированию сирийского конфликта.

Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Кроме того, в Госдепартаменте и Белом доме неоднократно поднимали вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.