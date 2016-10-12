Вашингтон обвинил Москву в попытке взять Алеппо силой

В США не верят, что Кремль стремится разрешить кризис в Сирии политическими методами.

США обвинили Россию в попытке захватить Алеппо грубой силой Агентство Анадолу

Америкнская сторона усматривает в действиях российских войск в Сирии четкое намерение взять контролируемый оппозицией город Алеппо силой, заявил представитель Государственного департамента США Джон Кирби на брифинге 11 октября.

"То, что мы видим в Алеппо в последние дни – не что иное, как согласованные усилия по взятию этого города силой, по его подчинению при помощи силы", – цитирует его слова пресс-служба госдепа.

По словам Кирби бомбардировки ВКС РФ и сил Асада – это преднамеренные и продуманные акции, а не бессистемные удары по инфраструктуре.

Ранее сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Англии, сообщил, что российские боевые самолеты сбросили так называемые противобункерные заряды, а также другие авиабомбы на восточные кварталы Алеппо, убив по меньшей мере 25 человек.

Нынешние бомбардировки осуществляются на фоне отказа российского президента Владимира Путина от поездки во Францию, где была запланирована его встреча с президентом Франсуа Олландом. По словам источников в Елисейском дворце, встреча была отменена после того, как в Париже заявили, что она будет целиком посвящена сирийской проблеме.

В понедельник Олланд заявил, что против российских официальных лиц могут быть выдвинуты обвинения в военных преступлениях в связи с бомбежками Алеппо.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".