Стали известны предварительные результаты парламентских выборов в Литве

"Литовский союз крестьян и зеленых" может получить 20 мандатов в литовском Сейме.

Известно, что в литовский Сейм прошли шесть партий

Партия "Литовский союз крестьян и зеленых" под руководством Рамунаса Карбаускиса набирает 21,7% голосов, чего достаточно для получения 20 мандатов в литовском парламенте.

"Союз Отечества - Литовские христианские демократы" идут с результатом 21,43% и могут рассчитывать на 19 мест в Сейме. Об этом сообщает ЦИК Литвы в понедельник (данные из 97% участков), 10 октября.

Социал-демократическая партия Литвы имеет 14,49% (13 мест).

Также в парламент проходят "Движение либералов Литвы" с 8,92% (восемь мандатов), "Избирательная акция поляков Литвы" с 5,47% (пять мандатов) и консервативная партия бывшего президента Роландаса Паксаса "Порядок и справедливость" с 5,4% (пять мандатов).

В воскресенье в Литве состоялись парламентские выборы. На кресла в 141-местном парламенте претендуют 12 партий, два блока и 26 самовыдвиженцев. Чтобы пройти в сейм, партия должна преодолеть пятипроцентный барьер, при этом барьер для коалиций составляет 7%. А через две недели состоится второй тур голосования, когда будет избираться 71 депутат в одномандатных округах.

Результаты голосования основаны на подсчете данных из 1452 избирательных участков (из 1996) из 69 округов страны (всего в Литве 71 округ).

По пропорциональной системе порог явки составляет 25%. К моменту закрытия избирательных участков, включая результаты предварительного голосования, явка составила 49,90%. По мажоритарной системе порога явки нет. Согласно закону, если явка превысила 40% и мажоритарный кандидат набрал больше 50% голосов, то он считается избранным в первом туре. В ином случае через две недели проходит второй тур, где победитель выявляется простым большинством голосов.

В парламенте Сейма 141 депутат. 71 избирается по одномандатным округам, а 70 — по партийным спискам. Победившая на выборах партия формирует правительство Литвы и выдвигает кандидатуру премьер-министра.

Напомним, в субботу, 8 октября, парламентские выборы состоялись и в Грузии.