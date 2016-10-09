На парламентских выборах в Литве проголосовали уже более 20% избирателей

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Явка на нынешних парламентских выборах уступает показателям выборов 2012 года.

В Литве проходят парламентские выборы

По состоянию на 14:00 9 октября напроголосовали 21,56% избирателей, а вместе с проголосовавшими досрочно явка составила 28,24%.

Как сообщает Delfi, активность избирателей на выборах 2016 года ниже, чем на предыдущих выборах 2012 года. Так, четыре года назад к двум часам дня на участках побывали 25,85% избирателей. Окончательная явка на предыдущих выборах составила 52,93%.

Напомним, на нынешних выборах своих кандидатов в однопалатный литовский Сейм выдвинули 12 партий и две партийные коалиции. В избирательной гонке участвуют 1416 кандидатов, что почти на 600 человек меньше, чем в 2012 году.

Как сообщалось, накануне выборы в парламент состоялись в Грузии, там лидирует правящая партия.