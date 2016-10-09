На парламентских выборах в Литве проголосовали уже более 20% избирателей

Явка на нынешних парламентских выборах уступает показателям выборов 2012 года.
Как сообщает Delfi, активность избирателей на выборах 2016 года ниже, чем на предыдущих выборах 2012 года. Так, четыре года назад к двум часам дня на участках побывали 25,85% избирателей. Окончательная явка на предыдущих выборах составила 52,93%.
Напомним, на нынешних выборах своих кандидатов в однопалатный литовский Сейм выдвинули 12 партий и две партийные коалиции. В избирательной гонке участвуют 1416 кандидатов, что почти на 600 человек меньше, чем в 2012 году.
Как сообщалось, накануне выборы в парламент состоялись в Грузии, там лидирует правящая партия.Delfi.lt