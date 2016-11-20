Стали известны подробности общения Обамы с Путиным

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Президенты обсуждали вопрос Украины и Сирии.

Обама призвал Путин выполнять Минские соглашения kremlin.ru

Президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин провели четырехминутный разговор на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу городе Лиме, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Темами разговора стали ситуация в Украине и в Сирии. Стороны высказали сожаление об отсутствия прогресса по достижению мира на востоке Украины. Президент США Барак Обама призвал Путина выполнять минские соглашения по прекращению противостояния на Донбассе, сообщила администрация президента США, передает Deutsche Welle.

Обама также высказал приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины. Кроме того, Обама призвал руководителей МИД двух стран Джона Керри и Сергея Лаврова приложить усилия для деэскалации конфликта в Сирии.

Это последняя встреча Путина и c Бараком Обамой в качестве президента США. Срок его полномочий заканчивается в январе.