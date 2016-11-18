Обама и лидеры ЕС договорились продлить санкции против России

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Санкции решили продлить из-за ситуации в Украине, вопрос Сирии не обсуждался.

Обама и лидеры ЕС отказались отменять санкции против России Shutterstock

Президент США Барак Обама и лидеры ряда государств ЕС на встрече в Берлине выразили общее мнение о необходимости продления санкций против России в связи с агрессией против Украины, действие которых истекает в январе 2017 года, сообщает Bloomberg.

"Важно, что мы продлим санкции до тех пор, пока, минские соглашения не будут полностью реализованы" – заявил Обама.

При этом президент отметил, что "в наших интересах сотрудничать с Россией, чтобы решать проблемы в мире".

Также отмечается, что лидеры государств не обсуждали возможности введения новых санкций в связи с ситуацией в Сирии.

"Мы детально обсуждали гуманитарную ситуацию в Сирии в ходе встречи с президентом США Бараком Обамой. Но речь о санкциях в отношении России не шла", сказал канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной конференции с председателем правительства Испании Мариано Рахоем.

В берлинской встрече приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент США Барак Обама, лидер Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава совета министров Италии Маттео Ренци и председатель правительства Испании Мариано Рахой.

Ранее источники Reuters указали на обеспокоенность европейских лидеров, которые опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может инициировать отмену санкций против России за вооруженную агрессию против Украины.

Перед этим агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.

Как заявили ранее в Государственном департаменте США, экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.