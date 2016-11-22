Стали известны кандидаты на должность министра нацбезопасности США

Среди кандидатов отставной генерал и бывший советник Буша-младшего.

Секретарем нацбезопасности могут стать Джон Келли или Фрэнсис Таунсенд Facebook/ U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Стали известны два новых кандидата на должность секретаря национальной безопасности США в команду новоизбранного президента США Дональда Трампа. Один кандидатов - отставной генерал морской пехоты, конфликтовавший с администрацией Обамы по вопросам участия женщин в боевых действиях и планов закрыть тюрьму в Гуантанамо.



Издание The Washington Post назвало кандидатуру генерала морской пехоты Джон Келли, который ушел в отставку в этом году в качестве начальника Южного командования США. Другим кандидатом на пост министра национальной безопасности издание называет Фрэнсис Таунсенд, ведущую CNN и бывшего советника Джорджа Буша-младшего.

Ранее сообщалось, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп сообщил, что после вступления в должность планирует назначить конгрессмена от Республикансой партии Майка Помпео директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Трамп предложил должность советника по национальной безопасности отставному генералу Майклу Флинну, а также CNN сообщили, что Трамп предложит должность Государственного секретаря Митту Ромни.

Ранее стало известно, что переходную команду Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. Издание The New York Times 13 ноября опубликовало список кандидатов на должности в новой президентской администрации.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".