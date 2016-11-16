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Правящая коалиция Германии выдвинула кандидатуру Штайнмайера на должность президента

16 ноября в 14:46

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Франка-Вальтера Штайнмайера "правильным кандидатом в нынешнее время".

Штайнмайер
Меркель заверила немцев, что Штайнмайеру можно доверять
fb.com/FrankWalterSteinmeier
Канцлер Ангела Меркель (ХДС), председатель ХСС Хорст Зеехофер и лидер СДПГ Зигмар Габриэль официально представили представили главу МИД Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве  своего кандидата на пост президента, об этом сообщает Die Welt. 

Меркель назвала его "правильным кандидатом в это время". "Граждане могут доверять Франку-Вальтеру Штайнмайеру", - сказала она. 

Канцлер высоко оценила его приземленность, его опыт и "знания о мире за пределами наших границ". Меркель охарактеризовала его как объективного и справедливого политика. 

Сам Штайнмайер заявил, что хочет работать над тем, чтобы приуменьшить раскол в обществе. 

Глава социал-демократов Зигмар Габриэль подчеркнул, что Штайнмайера поддерживает вся правительственная коалиция. 

Зеехофер отметил большой опыт Штайнмайера на посту министра иностранных дел. "И он человек равновесия. Все это нам нужно особенно сейчас", - сказал он. 

Президента Германии будут избирать 12 февраля 2017 года Федеральным Собранием. Несколько месяцев назад нынешний президент Германии Йоахим Гаук объявил, что не намерен баллотироваться на второй срок.

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Также в среду, 16 ноября, стало известно, что Меркель намерена в четвертый раз баллотироваться на пост канцлера

Недавно в немецкой прессе появились данные опроса, проведенного ARD-Deutshland Trend, относительно уровня поддержки политики канцлера Ангелы Меркель. Согласно им, 54% опрошенных немцев ответили, что в целом довольны ее политикой. Хотя еще месяц назад уровень поддержки главы немецкого правительства был худшим за пять лет. Свою поддержку Меркель высказывали 45% участников опросов. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Штайнмайер Меркель Германия
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