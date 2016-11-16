Правящая коалиция Германии выдвинула кандидатуру Штайнмайера на должность президента

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Франка-Вальтера Штайнмайера "правильным кандидатом в нынешнее время".

Меркель заверила немцев, что Штайнмайеру можно доверять fb.com/FrankWalterSteinmeier

Канцлер Ангела Меркель (ХДС), председатель ХСС Хорст Зеехофер и лидер СДПГ Зигмар Габриэль официально представили представили главу МИД Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве своего кандидата на пост президента, об этом сообщает Die Welt.

Меркель назвала его "правильным кандидатом в это время". "Граждане могут доверять Франку-Вальтеру Штайнмайеру", - сказала она.

Канцлер высоко оценила его приземленность, его опыт и "знания о мире за пределами наших границ". Меркель охарактеризовала его как объективного и справедливого политика.

Сам Штайнмайер заявил, что хочет работать над тем, чтобы приуменьшить раскол в обществе.

Глава социал-демократов Зигмар Габриэль подчеркнул, что Штайнмайера поддерживает вся правительственная коалиция.

Зеехофер отметил большой опыт Штайнмайера на посту министра иностранных дел. "И он человек равновесия. Все это нам нужно особенно сейчас", - сказал он.

Президента Германии будут избирать 12 февраля 2017 года Федеральным Собранием. Несколько месяцев назад нынешний президент Германии Йоахим Гаук объявил, что не намерен баллотироваться на второй срок.

Недавно в немецкой прессе появились данные опроса, проведенного ARD-Deutshland Trend, относительно уровня поддержки политики канцлера Ангелы Меркель. Согласно им, 54% опрошенных немцев ответили, что в целом довольны ее политикой. Хотя еще месяц назад уровень поддержки главы немецкого правительства был худшим за пять лет. Свою поддержку Меркель высказывали 45% участников опросов.