США ввели новые санкции против России за кибератаки

В санкционный список включены ФСБ и ГРУ.

Минфин США включил в санкционный список ГРУ и ФСБ Primakov / Depositphotos

Министерство финансов США сообщило о введениии вмешательство в выборы президента Соединенных Штатов.

Указ, подписанный президентом США Бараком Обамой, опубликован на официальном сайте ведомства.

В санкционный список Минфина включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

По санкции также попали начальник ГРУ Игорь Коробов и его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков.

Ранее о намерениях Вашингтона ввести санкции против РФ за кибератаки сообщали издания The Washington Post, CNN и Reuters.

Президент США Барак Обама потребовал у разведывательного сообщества предоставить ему детальный отчет о российских кибератаках, нацеленных на вмешательство в ход избирательной кампании 2016 год.

Напомним, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

15 октября вице-президент США Джозеф Байден сообщил о готовности Вашингтона принять меры против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешивались в президентские выборы в США.