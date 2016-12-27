Расширенные санкции США против России вступили в силу

США продолжают наращивать давление на РФ.

Американские санкции против России вступили в силу cont.ws

Расширенные санкции США против компаний из РФ и незаконно аннексированного украинского Крыма, 27 декабря, официально обнародованы и вступают в силу, сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.

"США продолжают наращивать давление на Россию, вводя новые санкции за нарушение международного права и разжигание конфликта на востоке Украины. 15 компаний российского оборонпрома и 8 – в временно оккупированном украинском Крыму – под усиленными американскими санкциями. 27 декабря Министерство торговли США добавляет 23 компании из России и Крыма в американский санкционный список, превращая Крым на экономически-токсический регион и блокируя деятельность российской оборонки", - говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США внесло в санкционный список 23 российские компании, причастных к вооруженной агрессии, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министерство финансов США ввело санкции против семи физических лиц и более 30 компаний, причастных к вооруженной агресии и нарушении территориальной целостности и Украины.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.

Напомним, 1 и 7 сентября США расширили списки физических и юридических лиц, на которых наложены санкции за причастность к российской агрессии и оккупации украинских территорий. В список также попали компании, работающие в аннексированном Крыму. Санкции наложили на 17 российских и украинских граждан, причастных к террористическим организациям и вооруженной агрессии против Украины, а также более чем на 100 компаний.