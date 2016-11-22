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США в ООН назвали имена сирийских военных, ответственных за удары по мирному населению

22 ноября в 12:11

Россия и режим Башара Асада должны прекратить бомбить Сирию. 

Саманта Пауэр
Безжалостные атаки России и режима Асада должны прекратиться - Пауэр
wbur.org
Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр назвала имена сирийских генералов и полковников, которые ответственны за бомбардировки гражданских лиц в Алеппо и пытки задержанных. 

Список дипломат зачитала на заседании Совета Безопасности, посвященном гуманитарной ситуации в арабской республике. 

"Безжалостные атаки России и режима Асада должны прекратиться", - заявила она.

"Те, кто ответственен за преступления, должны знать, что международное сообщество видит их действия, документирует эти злодеяния, и в один прекрасный день они будут привлечены к ответственности", – отметила Пауэр. 

По ее словам, по меньшей мере, 289 человек были убиты в восточной части Алеппо в течение нескольких недель с тех пор, как РФ и сирийский режим усилили бомбардировки. 

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15 ноября, в Сирийской обсерватории по правам человека сообщили о третьей разбомбленной больнице за сутки в пригороде Алеппо.

1 октября в контролируемой оппозицией части Алеппо разрушена крупнейшая больница после бомбардировки бочковими бомбами, а 28 сентября российская авиация нанесла авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.

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Тэги Алеппо ООН США Пауэр
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