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Керри и Лавров обсудят Украину и Сирию

17 ноября в 15:22

Встреча пройдет в Перу.

Керри Лавров
Лавров и Керри планируют обсудить конфликты в Сирии и Украины
geneva.usmission.gov

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Государственным секретарем США Джоном Керри в Перу на этой неделе, сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в четверг, 17 ноября.

"Они планируют обсудить конфликты в Сирии и Украины", - сказала Захарова, сообщает Reuters.

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Ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Джон Керри во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность в связи с возобновлением бомбардировок Алеппо.

По материалам: ZN.UA , Reuters ,
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Тэги США Россия Украина Сирия
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