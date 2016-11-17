Керри и Лавров обсудят Украину и Сирию

Встреча пройдет в Перу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Государственным секретарем США Джоном Керри в Перу на этой неделе, сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в четверг, 17 ноября.
"Они планируют обсудить конфликты в Сирии и Украины", - сказала Захарова, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Джон Керри во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность в связи с возобновлением бомбардировок Алеппо.ZN.UA , Reuters ,