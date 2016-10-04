США обсудят с зарубежными партнерами новые санкции против России

Белый дом рассматривает ввведение санкций против Кремля за действия в Сирии.

В Вашингтоне все настойчивей говорят о "сирийском пакете" санкций против России Кадр/YouTube

Вашингтон изучает вопрос о введенииза ее действия в Сирии, а также намерен обсудить его со своими зарубежными партнерами.

"У нас есть ряд инструментов, которые могут помочь дальнейшей изоляции Сирии и, возможно, РФ. И санкции - один из этих инструментов. Мы продолжим проводить обсуждение этой темы с партнерами США", – заявил официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест на брифинге в Вашингтоне в среду, 4 октября.

Эрнест также отметил, что санкции являются наиболее эффективными, если позиция по ним согласована международным сообществом.

3 октября в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".