США и РФ возобновили договоренности о безопасности полетов в Сирии

Пентагон не координирует действия и не согласовывает цели с российскими военными.

Мэттис рассказал о контактах американского и российского командования в Сирии

После заявления Министерства обороны РФ об одностороннем выходе из соглашения с Пентагоном оэти договоренности восстановлены, сообщил министр обороны США Джемс Мэттис.

"Мы продолжаем усилия относительно предотвращения конфликтов с россиянами с целью обеспечения безопасности полетов, чтобы предотвратить любые недоразумения или даже случайное столкновение друг с другом в воздухе, поскольку мы работаем по целям в одном районе", – сообщил глава Пентагона журналистам перед вылетом в Саудовскую Аравию во вторник, 18 апреля, передает "Укринформ".

В то же время, США не координируют свои действия с российским военным руководством, а также не согласовывают с ним цели, по которым планируют наносить удары.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отказе от сотрудничества со США в Сирии и остановке работы канала спецсвязи между военными ведомствами двух стран. В Пентагоне, в свою очередь, опровергли прекращение работы канала спецсвязи.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".