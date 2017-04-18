США и РФ возобновили договоренности о безопасности полетов в Сирии

Пентагон не координирует действия и не согласовывает цели с российскими военными.
"Мы продолжаем усилия относительно предотвращения конфликтов с россиянами с целью обеспечения безопасности полетов, чтобы предотвратить любые недоразумения или даже случайное столкновение друг с другом в воздухе, поскольку мы работаем по целям в одном районе", – сообщил глава Пентагона журналистам перед вылетом в Саудовскую Аравию во вторник, 18 апреля, передает "Укринформ".
В то же время, США не координируют свои действия с российским военным руководством, а также не согласовывают с ним цели, по которым планируют наносить удары.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об отказе от сотрудничества со США в Сирии и остановке работы канала спецсвязи между военными ведомствами двух стран. В Пентагоне, в свою очередь, опровергли прекращение работы канала спецсвязи.
Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.
Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея.
Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Укринформ