США будет легко избрать нового президента – The Economist

Издание поддерживает Клинтон и считает, что у ее кандидатуры есть очевидные преимущества.

The Economist выступил на стороне Клинтон. nicomenijes / Depositphotos

Четверть американцев, которые родились после 1980-го года, убеждены, что демократия – это плохая форма управления. И это гораздо больше, чем было 20 лет назад. Если две главные партиисобираются соревноваться в том, кто лучше подкрепит эти сомнения молодых избирателей, им вряд ли удастся сделать это лучше, чем на нынешней президентской кампании.

Об этом пишет The Economist, добавляя, что выборы, намеченные на 8 ноября, уже показались на горизонте, но многие американцы хотели бы начать всю процедуру с начала и избрать двух новых главных кандидатов. Конечно, никто этого им не предлагает. Президентом станет или Хиллари Клинтон, или Дональд Трамп.

И выбор, по мнению издания, не тяжелый. Каждый день предвыборной кампании появлялись новые и новые доказательства того, что Трамп будет кошмарным президентом. Он играл на расовом напряжении американского общества. Его опыт, темперамент и характер делают его невероятно не квалифицированным для роли главы государства, на которое весь демократический мир смотрит как на лидера. Он не может быть главнокомандующим самой мощной армии мира и человеком, который контролирует американский ядерный арсенал.

Только это заставляет отказаться от того, чтобы голосовать за Трампа, если даже захочется. Как это бывает, он очертил политики, которые тесно связаны с его личностью. Правительство Трампа сократило бы налоги для богатых людей и установило бы ограничения на торговлю, которые поднимут цены для бедных.

"Мы не согласны с ним в вопросе окружающей среды, иммиграции, американской роли в мире и по другим базовым вещям. Его идеи о доходах и расходах оскорбляют статистику. Мы бы скорее поддержали Ричарда Никсона, даже зная, каким горем он позже станет. Поэтому наш голос идет Хиллари Клинтон", - говорится в статье.

Издание добавляет, что те, кто отказывается голосовать за нее только потому, что она Клинтон, а они ненавидят "машину Клинтонов", не обращают внимание на распущенность альтернативы.

"Мы пойдем дальше. Клинтон лучший кандидат, чем кажется, и она лучше подходит для работы с ужасной, разбитой политикой Вашингтона, чем любой критик признает. Она также заслуживает на признание личных достоинств. Как и в случае с Трампом, у Клинтон есть идеи, с которыми мы не соглашаемся. Ее планы относительно налогов запутанны. Ее протест против торговых соглашений с Азией разочаровывает. Но размер этих дефектов ничтожный по сравнению с тем, что предлагает Трамп", - говорится в статье.

Издание добавляет, что в каком-то смысле Клинтон будет революционным президентом. Она станет первой женщиной во главе США за 240 лет со времен провозглашения независимости. Конечно, это не главная причина, почему стоит за нее голосовать. Но это станет большим достижением. Во всех остальных смыслах Клинтон – инкременталист, в чем она признается. Она верит в силу маленьких изменений, накопление которых приводит к большим. Неспособность озвучить свои предложения так, будто крупные изменения произойдут за ночь, делает ее, правда, плохим участником гонки. От кандидатов в президенты сегодня ждут выступлений, которые будут вдохновлять.

Однако, прозаический стиль в сочетании с градуализмом и тяжелой работой могут помочь построить лучше президентство, чем ее критики могут себе позволить. Во внешней политике, где власть президента наибольшая, Клинтон придется иметь дело с миром, который предстал перед рисками Холодной войны, только без стабильности того периода. Китай растет, а Россия приходит в упадок, и чтобы справиться с ними требуется как гибкость, так и твердость. Международные институты, такие как ООН, слабые, а терроризм – межконтинентальный.

Поэтому суждения и опыт очень важны, и несмотря на попытки республиканцев упрекнуть ее за трагедию в Бенгази в 2012 году, у Клинтон есть оба качества. Будучи сенатором, она хорошо поработала в комитете вооруженных сил. А во главе Госдепартамента она умело проводила политику президента за рубежом. Взгляды Клинтон на Америку во многом похожи со взглядами Обамы. Она была права, когда настаивала на раннем вмешательстве в войну в Сирии. Она имеет более дальновидные взгляды на способность Америки делать добро, хотя Обама был более сосредоточен на угрозах от добрых намерений.

Несмотря на разногласия, Клинтон помогла заложить фундамент для завершения эмбарго против Кубы, а также в вопросе соглашения по ядерной программы Ирана. Она работала над широкими соглашениями с Китаем и работала над противодействием климатическим изменениям. Президентство Клинтон будет построено на этом.

Тем временем, действующий президент Барак Обама считает возможное поражение Клинтон на выборах "шагом назад" для США. Выступая на митинге сторонников Демократической партии в Северной Каролине, он подчеркнул, что сегодня судьба страны находится в руках избирателей.

А бывший посол США в Украине Стивен Пайфер прокомментировал ZN.UA, Клинтон может решиться вооружить Украину после победы на выборах, чего не сделал Обама. Однако будет украинский вопрос на повестку дня, зависит только от активности Киева в проведении реформ.

Тем временем, издание Rzeczpospolita писало, что победа Украины в войне зависит от того, кем Запад будет считать Путина. В глазах европейских лидеров российский президент слишком часто меняет роли. То он варвар, который убивает людей в Сирии и на Востоке Украины, а уже через неделю - партнер, с которым ведут переговоры о совместных действиях против "Исламского государства".