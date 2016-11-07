Советники запретили Трампу пользоваться Twitter

Трамп неоднократно позволял себе неоднозначные высказывания в микроблоге.
Также сообщается, что, Трамп предоставлял избирателям "нефильтрованный взгляд" по ряду вопросов. Микроблог Трампа в Twitter насчитывает более 13 миллионов подписчиков.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал Facebook, Twitter и Google "бесчестными медиа".
Напомним, что по данным последнего опроса кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего главного соперника – республиканца Трампа на 5 процентных пунктов.
Выборы президента США состоятся уже завтра, 8 ноября.ТСН