Советники запретили Трампу пользоваться Twitter

Трамп неоднократно позволял себе неоднозначные высказывания в микроблоге.

Трамп остался без Twitter

Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу его же советники ограничили доступ к микроблогу в Twitter, поскольку он использовал сервис для оскорбления политических оппонентов, сообщает ТСН со ссылкой на издание The Hill.

Также сообщается, что, Трамп предоставлял избирателям "нефильтрованный взгляд" по ряду вопросов. Микроблог Трампа в Twitter насчитывает более 13 миллионов подписчиков.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал Facebook, Twitter и Google "бесчестными медиа".

Напомним, что по данным последнего опроса кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего главного соперника – республиканца Трампа на 5 процентных пунктов.

Выборы президента США состоятся уже завтра, 8 ноября.