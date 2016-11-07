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Советники запретили Трампу пользоваться Twitter

7 ноября в 07:20

Трамп неоднократно позволял себе неоднозначные высказывания в микроблоге.

Дональд Трамп
Трамп остался без Twitter
Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу его же советники ограничили доступ к микроблогу в Twitter, поскольку он использовал сервис для оскорбления политических оппонентов, сообщает ТСН со ссылкой на издание The Hill.

Также сообщается, что, Трамп предоставлял избирателям "нефильтрованный взгляд" по ряду вопросов. Микроблог Трампа в Twitter насчитывает более 13 миллионов подписчиков.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал Facebook, Twitter и Google "бесчестными медиа".

Смотрите фото: Дональд Трамп. Анкета самого скандального кандидата в президенты США

Напомним, что по данным последнего опроса кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего главного соперника – республиканца Трампа на 5 процентных пунктов.

Выборы президента США состоятся уже завтра, 8 ноября. 

По материалам: ТСН
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