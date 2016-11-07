Выборы в США: что Дональд Трамп говорил об Украине?

Республиканец начал кампанию со слов поддержки, а закончил похвалой в адрес Путина и словами о возможном признании Крыма частью России.

Трамп на саммите YES говорил о необходимости усилить поддержку Украине, а затем исключил из программы республиканцев пункт о передаче оружия ВСУ Yahoo!News

Еще до объявления себя кандидатом в президенты США, в 2014 году миллиардер Дональдукраинского Крыма.

"Он провел Олимпийские игры, а уже через день взялся за Украину. Всего лишь через день. Очень умно. Он не хотел этого делать во время Олимпиады. Бум, через день все началось, когда наши атлеты уже уехали, мы все ухали домой. Знаете, когда он зашел и захватил Крым, он вырвал сердце и душу, потому что там были все деньги. Это было неожиданно. Мне об этом раньше говорили, что все доходы поступали именно из этого региона. И поскольку это был главный источник богатства, остальная часть Украины потерпит неудачу, это произойдет очень скоро. Если вы посмотрите, что они там в Украине делают, то поймете, что это лишь вопрос времени", - говорил миллиардер.

После этого он также заявил, что якобы США тоже распадется, как и Украина, потому что они теряют экономическое процветание "и превращаются в страну Третьего мира".

И вот 16 июня 2015 года Трамп официально объявил, что вступает в борьбу за кресло президента США от Республиканской партии, чтобы "сделать Америку снова великой".

14 августа 2015 года во время встречи с избирателями в Нью-Гемпшире он подчеркнул, что вопрос Украины остается "проблемным" в отношениях между США и Россией. При этом Трамп подчеркнул, что страны Европы, в частности Германия, должны взять на себя лидирующую роль в разрешении конфликта в Донбассе.

"Мы должны поддерживать наших друзей", — подчеркнул американский бизнесмен, дав понять, что собирается продолжить поддерживать Украину.

Через три дня после того в студии NBC Трамп снова вспомнил об Украине, намекнув,что в случае его победы на выборах, Вашингтон не будет главным политическим союзником Киева.

"Мне все равно. Если Украина вступит в НАТО, прекрасно. Если нет, - тоже хорошо", - сказал Трамп.

"Мне не нравится, что происходит в Украине. Но Европу эта проблема затрагивает больше, чем нас. И она должна взять на себя ведущую роль", - добавил он.

Эти его заявления обеспокоили Украину. И выступление Трампа на саммите YES в Киеве 11 сентября 2015 года должно было расставить точки над "і". Собственно, во время видеосвязи с украинской аудиторией тон миллиардера был более лояльным.

"Я очень переживаю за Украину: за регион и тем, что там творится. Я думаю, что люди из разных уголков мира должны были бы помочь ей. Я не думаю, что Украина пользуется должным уважением. Она этого заслуживает, и долго это доказывала... Я не думаю, что вы получаете надлежащую поддержку", – заявил Трамп.

Он добавил, что США поддерживают Украину, но "больше на словах, чем на деле". И сразу же набросился с критикой на Барака Обаму, заявив, что "Путин его не уважает".

В марте 2015-го Трамп пошел еще дальше и вдруг в интервью New York Times заявил, что он теперь "полностью за Украину".

"Одной из вещей, которая меня раздражала, была Украина. Но теперь я полностью за Украину, у меня есть друзья, которые живут в Украине. Но когда украинская проблема появилась, а Россия стала больше вступать в конфронтацию с нами, не похоже, чтобы кто-то этим занимался, кроме нас. А мы те, на кого события в Украине повлияли меньше всего, потому что мы далеко. И даже соседи Украины, кажется, не говорят об этом. Посмотрите на Германию, посмотрите на другие страны. Кажется, они совсем не вовличены в решение проблемы. И я удивился, почему страны, которые граничат с Украиной или расположены недалеко, ничего не делают?", - сказал Трамп.

В мае 2015 года в интервью Reuters американский миллиардер даже раскритиковал президента России Владимира Путина за вторжение в Украину. О российском присутствии в Восточной Украине Трамп сказал: "Мне не нравится это вообще".

"Путин высказывался в мой адрес очень хорошо. Были сильные и очень хорошие заявления. Но тот факт, что он сказал хорошие вещи о мне, не означает, что это ему поможет на переговорах. Это не поможет ему вообще", - добавил Трамп.

Однако, в 2016 году риторика Дональда Трампа относительно Украины резко изменилась. 27 июля кандидат-республиканец вдруг предположил, что может признать украинский полуострова Крым частью России, если станет президентом США.

"Я подумаю над этим", - сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

После этого его предположения оккупационная российская власть в Крыму даже пригласила республиканца на полуостров, добавив, что хотела бы услышать лояльные заявления от президента Трампа.

В июле штаб Трампа добился исключения из программы Республиканской партии пункта о передаче летального оружия Украине. Двое высокопоставленных представителей Республиканского национального комитета подтвердили, что представители Трампа требовали изменить пункт об оружии для Украины за несколько дней до съезда республиканцев в Кливленде.

Однако миллиардер и кандидат в президенты заверил, что узнал об этом только позже.

"Я не был к этому причастен. Честно говорю", - заверил Трамп.

1 августа этого года миллиардер также вдруг заявил, что "Путин не собирается нападать на Украину" и посоветовал журналистам "записать это". Впоследствии он попытался оправдать свои неуклюжие слова.

"Когда в интервью я заявил, что "Путин не пойдет в Украину и это точно" имелось в виду, что так будет, если я стану президентом. Россия ведь уже в Крыму!" - уточнил Трамп на своей странице в Twitter.

На следующий день в Огайо во время встречи с журналистами республиканец заявил о невозможности вернуть Украине ее законную территорию.

"Я имею в виду, вы хотите туда вернуться (США в Крым, чтобы вернуть его Украине – ред.)? Вы хотите начать Третью мировую войну, чтобы вернуть его?" – сказал он.

Американские СМИ объяснили такую антиукраинскую позицию Трампа тем, что его избирательный штаб возглавлял Пол Манафорт, который был политтехнологом пророссийского президента Украины Виктора Януковича. В прессе также публиковались данные о том, что именно Манафорт занимался реанимацией пророссийских сил после Майдана в 2013-2014 году и переформатированием их в новую политическую силу "Оппозиционный блок".

Трамп уволил Манафорта, когда скандал вокруг него достиг пика. Однако позитивные заявления кандидата в президенты США в отношении Путина и России не прекратились.