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Совет Евросоюза возглавила Мальта

1 января в 20:41

Страна попытается вернуть доверие в ЕС. 

 

Мальта
Мальта возглавила Совет ЕС

Мальта с 1 января на полгода возглавила Совет Евросоюза, сообщается на сайте Совета ЕС. 

По данным ресурса, основным приоритетом Мальты на председательственном посту будет возвращение доверия в ЕС, необходимого для диалога о будущем союза, в том числе, относительно вопросов, касающихся миграции, безопасности и экономики.

"В течение следующих 6 месяцев, председательство будет сосредоточено на 6 ключевых областях: миграции, едином рынке, безопасности, социальной интеграции, европейском соседстве и морском секторе", - говорится в сообщении Совета ЕС. 

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Ротация страны-председателя совета происходит каждые 6 месяцев. С июля 2016 года по 1 января 2017 года Совет ЕС возглавляла Словакия. После Мальты Совет ЕС должна была возглавить Великобритания, однако она отказалась из-за процесса выхода из Евросоюза. 

Как сообщалось ранее, Европейский парламент и Совет Евросоюза во вторник, 13 декабря, согласовали позиции о предоставлении Грузии безвизового режима.

По материалам: ZN.UA
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