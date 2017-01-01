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Австрия возглавила ОБСЕ

1 января в 18:51

Глава МИД Австрии уверен, что ОБСЕ сможет минимизировать "украинский конфликт". 

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Глава МИД Австрии 12 января назовет приоритеты страны в ОБСЕ

Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году, сообщается на сайте организации. 

Министр иностранных дел Австрии представит приоритеты австрийского председательства в Вене на заседании gостоянного совета ОБСЕ 12 января. Как заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц, сейчас перед организации стоят три мощные вызова: запутанные кризисы и конфликты, отсутствие взаимного доверия между странами-участниками ОБСЕ, а также растущая радикализация и насильственный экстремизм, особенно среди молодежи. 

"Австрия готова взять на себя ответственность и возглавит организацию второй раз на протяжении двух десятилетий", - заявил Курц. 

Глава МИД Австрии считает, что ОБСЕ сможет создавать возможность для нахождения развязывания конфликтов на континенте, в том числе, украинского конфликта. 

"Мы должны делать все возможное, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию  вооруженной конфронтации, поэтому мы должны работать с помощью созданных форматов для мирного разрешения конфликтов в регионе ОБСЕ", - заявил Курц.  

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Ранее министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что после начала председательства его страны в ОБСЕ намеревается посетить Донбасс, в частности районы вблизи Мариуполя. Он также выступает за смягчение санкций против России.

По материалам: ZN.UA
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