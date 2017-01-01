Австрия возглавила ОБСЕ

Глава МИД Австрии уверен, что ОБСЕ сможет минимизировать "украинский конфликт".
Австрия переняла от Германии председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году, сообщается на сайте организации.
Министр иностранных дел Австрии представит приоритеты австрийского председательства в Вене на заседании gостоянного совета ОБСЕ 12 января. Как заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц, сейчас перед организации стоят три мощные вызова: запутанные кризисы и конфликты, отсутствие взаимного доверия между странами-участниками ОБСЕ, а также растущая радикализация и насильственный экстремизм, особенно среди молодежи.
"Австрия готова взять на себя ответственность и возглавит организацию второй раз на протяжении двух десятилетий", - заявил Курц.
Глава МИД Австрии считает, что ОБСЕ сможет создавать возможность для нахождения развязывания конфликтов на континенте, в том числе, украинского конфликта.
"Мы должны делать все возможное, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию вооруженной конфронтации, поэтому мы должны работать с помощью созданных форматов для мирного разрешения конфликтов в регионе ОБСЕ", - заявил Курц.
Ранее министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что после начала председательства его страны в ОБСЕ намеревается посетить Донбасс, в частности районы вблизи Мариуполя. Он также выступает за смягчение санкций против России.ZN.UA