Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали машину "груз 200" на границе с Россией

Увеличилось количество людей в камуфляже, которые пересекали границу из России на оккупированных территориях.

Миссия ОБСЕ зафиксировала машину "груз 200" на границе с РФ OSCE

Миссия ОБСЕ заметила на неподконтрольном Украине контрольно-пропускном пункте с Россией машину с надписью "груз 200" и несколько скорых.

"Так 21 декабря в 16.09 на пункте "Донецк" был зафиксирован микроавтобус с украинскими номерами, который пересекал границу из РФ в Украину. Водитель был в камуфляже. На микроавтобусе был знак "Груз 200", а также надписи: "Анубис", - говорится в еженедельном отчете миссии ОБСЕ, которая наблюдает за пунктами Гуково и Донецк (РФ) на границе с оккупированными РФ территориями.

Наблюдатели не смогли определить, были ли внутри гробы.

Кроме того, на следующий день ОБСЕ зафиксировала на том же пропускном пункте микроавтобус с украинскими номерами и надписью "Похороны", который пересек границу из Украины в РФ.

Также в течение 21 и 22 декабря на КП "Донецк" прибывали скорые, как с территории Украины, так и с территории России. 22 декабря наблюдатели зафиксировали, как "скорая" с номерами "ЛНР" проехала на территорию РФ, а через час вернулась в Украину.

Кроме того, согласно данным миссии с 20 по 27 декабря увеличилось количество людей в камуфляже, которые пересекали границу из России на оккупированных территориях. Также увеличилось количество микроавтобусов, которые двигались из РФ на оккупированные территории.

На сайте компании "Анубис" указано, что компания предоставляет услуги репатриации в том числе - "груза 200".

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".