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Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию о прекращении огня в Сирии

31 декабря в 21:10

Авторами резолюции выступили Россия и Турция.

Совет Безопасности ООН
В ООН приняли очередную резолюцию по Сирии
exposingbabylon.com
Совет Безопасности ООН в субботу, 31 декабря, поддержал проект резолюции о прекращении огня в Сирии. За документ, авторами которого выступили Турция и Россия, проголосовали все 15 стра-членов СБ ООН.

Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и оппозицией.

В тексте также сказано о необходимости как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии.

Представитель Украины в СБ ООН Владимир Ельченко комментируя проект резолюции, назвал установление доверительных отношений между сторонами конфликта необходимым условием соблюдения режима прекращения огня.

 

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Как сообщалось ранее, турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.

Основные моменты истории сирийского конфликта  читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии". 

По материалам: ZN.UA , РИА Новости ,
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Тэги ООН Сирия РФ Турция
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