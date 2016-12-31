Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию о прекращении огня в Сирии

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Авторами резолюции выступили Россия и Турция.

В ООН приняли очередную резолюцию по Сирии exposingbabylon.com

Совет Безопасности ООН в субботу, 31 декабря, поддержал проект резолюции о. За документ, авторами которого выступили Турция и Россия, проголосовали все 15 стра-членов СБ ООН.

Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и оппозицией.

В тексте также сказано о необходимости как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии.

Представитель Украины в СБ ООН Владимир Ельченко комментируя проект резолюции, назвал установление доверительных отношений между сторонами конфликта необходимым условием соблюдения режима прекращения огня.

Україна проголосувала "за" резолюцію Ради Безпеки #ООН про припинення вогню в Сирії.



Текст резолюції pic.twitter.com/gUEHliNfFf — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 грудня 2016 р.

Как сообщалось ранее, турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.

Основные моменты истории сирийского конфликта читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".