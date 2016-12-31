Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию о прекращении огня в Сирии

Авторами резолюции выступили Россия и Турция.
Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и оппозицией.
В тексте также сказано о необходимости как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории Сирии.
Представитель Украины в СБ ООН Владимир Ельченко комментируя проект резолюции, назвал установление доверительных отношений между сторонами конфликта необходимым условием соблюдения режима прекращения огня.
Україна проголосувала "за" резолюцію Ради Безпеки #ООН про припинення вогню в Сирії.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 грудня 2016 р.
Текст резолюції pic.twitter.com/gUEHliNfFf
Как сообщалось ранее, турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.
Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.
Основные моменты истории сирийского конфликта читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".ZN.UA , РИА Новости ,