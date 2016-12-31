Могерини приветствовала соглашение о перемирии в Сирии

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Прекращение военных действий может открыть путь к возобновлению внутрисирийских переговоров под эгидой ООН.

Могерини анонсировала ряд переговоров в ЕС по ситуации в Сирии ec.europa.eu

Высокий представителя ЕС по иностранным делам Федерика Могерини приветствовала объявление о соглашении по прекращению военных действий в Сирии в преддверии Нового года.

"Важно, прежде всего, чтобы оно могло быть в полной мере реализовано всеми сторонами конфликта", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу вечером в Брюсселе.

В тоже время, она выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися воздушными ударами и боевыми действиями в районе Вади Барада и подчеркнула, что реализованное полностью прекращение боевых действий может открыть путь к беспрепятственному доступу гуманитарной помощи нуждающимся по всей стране, а также к возобновлению внутрисирийских переговоров под эгидой ООН, в рамках, установленных Советом Безопасности ООН.

В связи с этим, отметила глава дипломатии ЕС, в Евросоюзе будут рады любым промежуточным шагам при содействии других международных игроков, таким как объявленная встреча в Астане при условии ее полной инклюзивности и направленности на подготовку плодотворного и конструктивного возобновления внутрисирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН.

Могерини проинформировала, что уже имела разговор на эту тему с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой.

"Мы проведем в Брюсселе в середине января раунд двусторонних переговоров, чтобы найти общий язык по постконфликтной ситуации в Сирии, а также по примирению и восстановлению при полной координации и поддержке переговоров, которые будут проходить в Женеве в феврале", - заявила глава европейской дипломатии.

Кроме того, сообщается в коммюнике, ЕС проведет конференцию в Брюсселе по выполнению договоренностей прошлогодней лондонской конференции по Сирии.

Как сообщалось ранее, турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.

Основные моменты истории сирийского конфликта читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".