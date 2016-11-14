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Социалист Радев победил на выборах президента Болгарии

14 ноября в 17:59

ЦИК Болгарии завершила обработку протоколов. 

Румен Радев
Новым президентом Болгарии станет пророссийский социалист Румен Радев
Delfi.lt
По итогам обработки 100% протоколов кандидат от Болгарской социалистической партии Румен Радев побеждает на выборах президента страны.

Согласно данным на сайте ЦИК Болгарии, в ходе второго тура выборов Радев получил 59,37% голосов. Его главный оппонент – кандидат от правящей партии ГЕРБ Цецка Цачева, получила 36,16%. Почти пять процентов избирателей (4,47%) проголосовали против всех.

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Как сообщалось, 13 ноября в Болгарии состоялся второй тур выборов президента, в который вышли  кандидат от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Цецка Цачева и представителем БСП генерал Румен Радев.

Согласно данным экзит-полов, за Радева проголосовали около 60% избирателей, а за Цачеву – менее 40%.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о намерении подать в отставку после того, как данные экзит-полов засвидетельствовали победу Румена Радева на президентских выборах.

Радев считается пророссийским кандидатом. Также он выступает против миграционной политики Евросоюза, призывает к отмене антироссийских санкций и настаивает, что Болгария должна "более прагматично" подходить к вопросу аннексии Крыма Россией.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Болгария президент ЦИК
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