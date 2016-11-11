В Калифорнии задержали почти 200 участников протестов против победы Трампа на выборах

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Во время акций протеста пострадал офицер полиции.

В Лос-Анджелесе протестующие против Трампа пытались перекрыть улицы twitter.com

Во время акций протеста против избрания республиканцапрезидентом США в Калифорнии задержали не менее 196 человек.

В частности, 185 человек доставили в полицейские участки в Лос-Анджелесе, и 11 – в Окленде, сообщило агеннство AP в пятницу, 11 ноября.

По данным полиции, в Лос-Анджелесе задержали граждан, пытавшихся перекрыть улицы.

Мэр города Эрик Гарсетти подчеркнул, что лишь небольшая часть протестующих участвовала погромах и пыталась блокировать движение. Гарсетти выразил гордость за тысячи учасников акций протеста, которые соблюдали общественный порядок.

Во время акций протеста в Лос-Анджелесе пострадал один офицер полиции.

В Окленде протестующие поджигали мусорные урны, били витрины и изрисовывали здания графити. Около тысячи человек в пятницу собрались перед мэрией, скандируя лозунги против Трампа, а также против полицейских

Первые акции протеста в США начались сразу после оглашения итогов выборов. Так, в Нью-Йорке молодые люди собрались на Юнион-сквер и на площади Колумба с лозунгами "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!" и "Не мой президент". Аналогичные акции протеста состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне, Бостоне и Орегоне.

В частности, в Портленде протесты против Трампа переросли в массовые безпорядки.

Также сообщалось, что в Нью-Йорке полиция задержала не менее 65 участников беспорядков.