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В Калифорнии задержали почти 200 участников протестов против победы Трампа на выборах

11 ноября в 21:45

Во время акций протеста пострадал офицер полиции.

анти-Трамп протесты
В Лос-Анджелесе протестующие против Трампа пытались перекрыть улицы
twitter.com
Во время акций протеста против избрания республиканца Дональда Трампа президентом США в Калифорнии задержали не менее 196 человек.

В частности, 185 человек доставили в полицейские участки в Лос-Анджелесе, и 11 – в Окленде, сообщило агеннство AP в пятницу, 11 ноября.

По данным полиции, в Лос-Анджелесе задержали граждан, пытавшихся перекрыть улицы.

Мэр города Эрик Гарсетти подчеркнул, что лишь небольшая часть протестующих участвовала погромах и пыталась блокировать движение. Гарсетти выразил гордость за тысячи учасников акций протеста, которые соблюдали общественный порядок.

Во время акций протеста в Лос-Анджелесе пострадал один офицер полиции.

В Окленде протестующие поджигали мусорные урны, били витрины и изрисовывали здания графити.  Около тысячи человек в пятницу собрались перед мэрией, скандируя лозунги против Трампа, а также против полицейских

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Первые акции протеста в США начались сразу после оглашения итогов выборов. Так, в Нью-Йорке молодые люди собрались на Юнион-сквер и на площади Колумба с лозунгами "Дональд Трамп, уходи, расист, сексист, анти-гей!" и "Не мой президент". Аналогичные акции протеста состоялись в Чикаго, Филадельфии, Вашингтоне, Бостоне и Орегоне.

В частности, в Портленде протесты против Трампа переросли в массовые безпорядки.

Также сообщалось, что в Нью-Йорке полиция задержала не менее 65 участников беспорядков.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Трамп выборы США президент
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