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Сирийские повстанцы отбили у ИГИЛ город Дабик

16 октября в 15:06

Дабик для "Исламского государства" занимал центральное место в его идеологии.

Сирия оппозиция
Оппозиция заставила ИГ покинуть город Дабик
Агентство Анадолу
Сирийские повстанцы заявили, что они отбили у "Исламского государства" город Дабик на севере страны, сообщает Reuters.

Повстанцы при поддержке ВС Турции с вечера субботы проводят зачистку. "Похоже, что ИГИЛ уже в большинстве покинули этот район", - сообщил военный источник.

Подразделениям Свободной сирийской армии еще нужно очистить город от мин. Сирийские правозащитники заявили, что со стороны группировки "Исламского государство" в обороне города участвовало 1 200 боевиков.

Город Дабик занимает центральное место в идеологии ИГ: именно здесь должна состояться финальная битва с "неверными". Также название "Дабик" было выбрано в пропагандистских целях в качестве названия официального электронного журнала "Исламского государства".

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Напомним, "Исламское государство" с начала нынешнего года потеряло 12% своей территории в Ираке и Сирии, сократившись по площади до примерно 68,3 тыс. кв. км.

О прогрессе международной коалиции в борьбе против ИГИЛ заявлял президент США Барак Обама. По его словам, боевики теперь сосредоточены на обороне, а не на расширении территорий.

По материалам: 112.ua
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Тэги Сирия повстанцы ИГИЛ боевики
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