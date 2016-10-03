В Ираке отравили лидера "Исламского государства" - СМИ

Абу Бакр аль-Багдади подсыпали яд в еду.

"Халифу" ИГИЛ подсыпали яд в пищу RailwayFX / Depositphotos

Глава "Исламского государства Ирака и Леванта" Абу Бакр аль-Багдади был отравлен вместе с тремя другими высокопоставленными боевиками, сообщает иранский телеканал PressTV со ссылкой на анонимного источника.

Яд был подсыпан в еду лидера ИГ, в результате чего Абу Бакр и другие боевики получили тяжелое отравление, сообщает телеканал.

Инцидент произошел недалеко от границы с Сирией на юго-западе иракской провинции Найнава.

После случившегося, ИГ начало аресты в районе, где был отравлен аль-Багдади. Они пытаются найти тех, кто отравил еду.

Абу Бакр аль-Багдади — лидер международной исламистской террористической организации, известной с 2003 года под различными названиями ("Аль-Каида в Ираке", "Исламское государство Ирак", "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГИШ, ДАИШ), позже провозглашенный халифом (название самого высокого титула у мусульман-ред.) непризнанного "Исламского государства"

25 марта в Сирии ликвидировали второго по значимости главаря ИГИЛ.