Сирийская оппозиция поедет на мирные переговоры в Астану

Переговоры направлены на достижение договоренностей относительно прекращения огня, обмена пленными и доставки гуманитарной помощи.

На 23 января в Астане запланированы мирные переговоры по Сирии Росбалт

Представители различных групп сирийских повстанцев договорились об участии в мирных переговорах в Астане, которые должны пройти 23 января. Решение об участии в переговорах поддержало большинство групп сирийских повстанцев, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя повстанцев Закария Малахифья. Данное соглашение было достигнуто во время предыдущей встречи повстанцев в Анкаре.

Малахіфья отмечает, что основными пунктами переговоров в Астане будут прекращение огня, гуманитарные вопросы, доставка гуманитарной помощи и освобождение заключенных. Кроме того, другой представитель повстанцев, который пожелал остаться неназванным, добавил, что главным будет вопрос прекращения огня, а также нарушения его условий проправительственными войсками.

Сейчас идет процесс создания делегации повстанцев. Делегация будет отличаться от той, что представляла повстанцев во время переговоров в Женеве под эгидой ООН.

Ранее президент Сирии Башар Асад подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Астане. При этом он отметил, что вопрос его дальнейшего пребывания на должности предусматривает "обсуждение конституции". Однако часть сирийской оппозиции вышла из переговоров из-за нарушения перемирия войсками Асада. Около десяти сирийских повстанческих группировок заявили о замораживании подготовки переговоров в Астане.

Напомним, режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.

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