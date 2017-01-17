Си Цзиньпин в Давосе: в торговых войнах не бывает победителей

Китайский лидер убежден, что протекционизм не пойдет на пользу никому.

Си Цзиньпин впервые выступил в Давосе. weforum.org

Лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что мир должен сказать "нет" политике протекционизма и самоизоляции от международных торговых процессов.

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Нельзя оставаться в своей тихой гавани, когда другие переживают шторм. Мы должны сказать "нет" протекционизму, никто не может выйти победителем в торговых войнах", - сказал лидер Китая.

Его слова прозвучали на фоне того, как будущий президент США Дональд Тамп отстаивает отказ от ряда международных торговых соглашений. В частности, он хочет разорвать американскую участие в соглашении о Тихоокеанском партнерстео и Северноемериканскую зону свободной торговли. Также он неоднократно угрожал обложить высокими налогами иностранное производство. Вчера он пригрозил автопрома Германии 35% пошлиной на экспорт немецких машин в США.

Напомним, что сегодняшнее появление Си Цзиньпина в Давосе - это первый в истории случай, когда лидер Китая принял участие во Всемирном экономическом форуме. Издание Bloomberg писало, что он займет роль "немилого лидера бизнес элит", выступив чемпионом и адвокатом процесса глобализации.