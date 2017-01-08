Премьер Канады вслед за Меркель и Олландом передумал ехать в Давос

Вместо этого Трюдо будет путешествовать по собственной стране.
Поэтому, как сообщает "Укринформ", он отменил свое участие во встрече в швейцарском городе в этом году. В то же время, в Онтарио подчеркнули, что Канаду в Давосе будет представлять внушительная делегация, в которую войдут несколько министров федерального правительства.
В прошлом году Джастин Трюдо принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. А в декабре в его офисе объявили о подготовке премьер-министра Канады к визиту и на нынешнюю встречу. Однако, Трюдо сменил планы. Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд тоже не поедут в Давос.
Всемирный экономический форум в Давосе состоится 17-20 января 2017 года. В его работе примут участие главы более чем 50 государств и правительств, руководители крупных корпораций.Укринформ