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Премьер Канады вслед за Меркель и Олландом передумал ехать в Давос

8 января в 08:23

Вместо этого Трюдо будет путешествовать по собственной стране.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Трюдо готовился посетить форум в Давосе, но передумал вообще ехать на форум.
russianweek.ca
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил, что вместо Всемирного экономического форума в Давосе ему лучше отправиться в тур по собственной стране и встретиться с избирателями.

Поэтому, как сообщает "Укринформ", он отменил свое участие во встрече в швейцарском городе в этом году. В то же время, в Онтарио подчеркнули, что Канаду в Давосе будет представлять внушительная делегация, в которую войдут несколько министров федерального правительства.

В прошлом году Джастин Трюдо принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. А в декабре в его офисе объявили о подготовке премьер-министра Канады к визиту и на нынешнюю встречу. Однако, Трюдо сменил планы. Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд тоже не поедут в Давос.

Всемирный экономический форум в Давосе состоится 17-20 января 2017 года. В его работе примут участие главы более чем 50 государств и правительств, руководители крупных корпораций.

По материалам: Укринформ
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Тэги Меркель Давос Олланд
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