Швейцария проводит референдум о досрочном закрытии АЭС

В стране пять АЭС, которые вырабатывают 40% электроэнергии Швейцарии.
В Швейцарии в воскресенье, 27 ноября, проходит референдум об ограничении срока эксплуатации атомных электростанций 45 годами. Если большинство швейцарцев поддержат предложение "Партии Зеленых", то страна полностью откажется от атомной энергетики уже с 2029 года.
Если швейцарцы проголосуют "за" закрытие, то три самые старые работающие АЭС будут закрыты в 2017 году, еще одна в 2024 году и последняя - в 2029 году. Сейчас на эти пять станций совокупно приходится около 40 процентов вырабатываемой в стране электроэнергии, передает BBC.
Ранее министерство экологии опубликовало видео, на котором продемонстрирован процесс надвижения на 4-й энергоблок Чернобыльской атомной электростанции арки (нового безопасного конфайнмента) саркофага. Сооружение весит 36 тысяч тонн и является крупнейшей подобной конструкцией в мире.BBC