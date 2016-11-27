Швейцария проводит референдум о досрочном закрытии АЭС

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В стране пять АЭС, которые вырабатывают 40% электроэнергии Швейцарии.

Если швейцарцы проголосуют «за» закрытие, то три самые старые работающие АЭС будут закрыты в 2017 году Smileus / Depositphotos

В Швейцарии в воскресенье, 27 ноября, проходит референдум об ограничении срока эксплуатации атомных электростанций 45 годами. Если большинство швейцарцев поддержат предложение "Партии Зеленых", то страна полностью откажется от атомной энергетики уже с 2029 года.

Если швейцарцы проголосуют "за" закрытие, то три самые старые работающие АЭС будут закрыты в 2017 году, еще одна в 2024 году и последняя - в 2029 году. Сейчас на эти пять станций совокупно приходится около 40 процентов вырабатываемой в стране электроэнергии, передает BBC.

Ранее министерство экологии опубликовало видео, на котором продемонстрирован процесс надвижения на 4-й энергоблок Чернобыльской атомной электростанции арки (нового безопасного конфайнмента) саркофага. Сооружение весит 36 тысяч тонн и является крупнейшей подобной конструкцией в мире.