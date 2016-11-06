Украине следует готовиться к окончательному решению проблемы энергоблока Чернобыльской АЭС – эксперт

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Создание новой дорогостоящей "Арки" над разрушенным реактором – это лишь временное решение чернобыльского вопроса.

Украина должна проанализировать варианты демонтажа или окончательного захоронения четвертого реактора Чернобыльской АЭС e.kryzhanivsky / Depositphotos

Украинская власть должна начать проработку вариантов окончательного решения проблемы четвертого энергоблоказаявил глава общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, основатель Чернобыльского института исследований и развития Виталий Демьянюк.

В интервью для ZN.UA глава совета указал, что можно рассматривать как минимум три варианта решения проблемы.

"Существует как минимум три варианта развития событий: полный демонтаж остатков энергоблока, частичный или захоронение на месте. Необходимо просчитать все варианты. Например, стоит ли тратить огромные средства на демонтаж, если потом радиоактивные отходы необходимо будет захоронить в той же зоне отчуждения, только, скажем, на несколько километров дальше? А если в этом есть смысл, то кто и как это будет делать?", – заявил он, подтвердив, что новый безопасный конфайнмент ("арка") над разрушенным реактором – это только временное решение.

По словам Демьянюка, выбрать оптимальный вариант можно только на основе качественного сценарного анализа, который следует вести параллельно с подготовкой к реализации одного из них.

Напомним, в начале октября компания "Укрэнергомонтаж", которая входит в состав корпорации "Укрбуд", завершила строительство ограждающего контура на Чернобыльской АЭС. Работа, выполненная украинскими строителями, была необходима для того, чтобы станция выдержала надвижку нового современного укрытия – так называемой Арки. В частности, строители укрепили все стены и перекрытия ЧАЭС, а также построили с двух сторон машинного зала две новые железобетонные стены высотой 37 метров, шириной 40 сантиметров и протяженностью 50 метров.

Напомним, что сооружением нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС, занимается консорциум "Новарка", возглавляемый французскими компаниями.

На завершение строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) международные доноры собрали почти 800 млн евро.

Подробнее о перспективах развития Чернобыльской зоны отчуждения читайте в интервью Аллы Еременко с Виталием Демьянюком в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".