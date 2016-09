Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила, что не признает выборы в Госдуму РФ в аннексированном Крыму, об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Осуждаем проведение Россией выборов в Госдуму в незаконно аннексированном Крыму. Не признаем эти "выборы" в Крыму", - написала она.

Deplore Russia's holding of Duma elections today in illegally annexed #Crimea. Will not recognise those "elected" in Crimea.