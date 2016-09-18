В России начались выборы в Госдуму

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В списки избирателей включены более 111 миллионов человек, включая жителей аннексированного Крыма.

На Камчатке и Чукотке уже открылись избирательные участки ТАСС

В России началисьседьмого созыва, которые Кремль планирует провести, в том числе на территории оккупированного Крыма.

Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в 8:00 по местному времени (23:00 по Киеву).

Голосование завершится в 21:00 в Калиниграде, сообщает РБК.

Депутаты нижней палаты российского парламента избираются по смешанной системе: 225 человек по партийным спискам и столько же – в мажоритарных округах. Для прохождения в Думу партиям необходимо получить не менее 5% голосов.

В избирательные списки внесены 111 миллионов 600 тысяч человек, в том числе жители анексированного Крыма и Севастополя.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 18 сентября Кремль планирует провести, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.