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Шульц пояснил, в чем задержка с решением о безвизовом режиме для Украины 24

24 ноября в 12:32

По словам президента Европарламента, все дело в колебаниях некоторых стран-участниц.

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Шульц объяснил, когда Украина получит безвизовый режим.
business.ua
Еврокомиссия и Европейский парламент сделали все для отмены визового режима между ЕС и Украиной. Соответствующие решения были приняты на заседании постоянных представителей стран-участниц и в специальных комитетах.

Об этом в Брюсселе перед встречей президента Украины Петра Порошенко с лидерами ЕС сказал председатель Европарламента Мартин Шульц. На вопрос журналистов, правда ли, что вся проблема в приближении выборов в Германии и Франции, он пояснил, что определенные сомнения есть не только в этих странах.

"Беспокойство есть также у Италии, Венгрии и других стран. В свою очередь мы сделали все, что нужно. Европарламент принял все необходимые решения. Механизм приостановки безвизового режима тоже сформулирован. Все зависит от того, смогут ли эти страны-участницы поладить между собой", - сказал Шульц.

Читайте также: На саммите "Украина-ЕС" будут говорить о коррупции, "безвизе" и Минских соглашениях

Напомним, что в Брюсселе сегодня проходит саммит Украина-ЕС. Информационное агентство Reuters пишет, что лидеры ЕС немного похвалят Порошенко и призовут оживить реформы. Европейцев беспокоит уровень коррупции и слишком медленные темпы, с которыми Киев борется против нее. Также острым вопросом в отношениях между ЕС и Украиной была отмена европейских краткосрочных виз для украинцев. Однако Евросоюз также затягивает с этим из-за колебания Германии и Франции, в которых растут антииммиграционные настроения перед выборами.

Напомним, что на прошлой неделе страны ЕС одобрили безвизовый режим с Украиной. Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Европа режим безвизовый визы
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24 комментария
  • кристик микула Сегодня, 15:17 Курс евро в гривне перевалил за 30. Передайте Порошенко, что безвизовый режим с Европой уже не нужен! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Лиза Чередниченко Сегодня, 15:15 никто не даст безвиз стране, из которой половина населения мечтает свалить Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Александр Соседка Сегодня, 14:03 БЕз виз это сказка! Извините,никто нам его не даст и не планировал!
    Виктор Мирошниченко Сегодня, 14:15
    а мне безвиз нахрен не нада. вот на расею поехал бы запросто с автоматом ... молодость вспомнить ... первую ичкерийску.ю.... джохара дудаева...
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  • Сергей Глущук Сегодня, 13:57 Залишилося одне цьому народові. ШТУРМ КОНЧЕНОЇ ЗАСПИ.
    Виктор Мирошниченко Сегодня, 14:03
    эхо: не торопись...пись...пись... будеть истчё время на экспрроприацию экспроприаторов !
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  • Виктор Мирошниченко Сегодня, 13:50 ваапчет сначала замочить рашапитекию,а патома хрен положить на еврообщагу ! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Юрій Опацький Сегодня, 13:49 Правий був Азаров!!!!! Яка Європа, яка асоціація, який безвізовий режим. Нагнали фуфла народові, а ми і повірили! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Stepan Denisyuk Сегодня, 13:47 А можливо ну її, ту єйропу. Давайте наведемо порядок у своєму раському куточку, щоб "х"ранцузи із швабами до нас прсилися. У тюрмах місця багато, у карпатах каміння, у панчохах грошей. Бізнес план напишуть юля з олегом, їх же можна призначити виконробами (наглядачами). Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Степан Кулиба Сегодня, 13:47 Я Вам один умный вещь скажу, - только Вы не обижайтесь. Ни какой "задержки" нет. Просто безвиз, неговоря уже о полноправном членстве в ЕС,для Украины и украинцев не предполагался изначально. И Вам, дорогие соотечественники, об этом говорили все здравые люди ещё 3-5 лет назад. Ещё до победы охлократии на майдане. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Семен Семеныч Сегодня, 13:40 24- е число. Знов Петро збрехав. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Микола Іванчук Сегодня, 13:35 То ви брехуни!А ми думали що ЄвроСоюз такий правильний.Нам ще може треба у них повчитись на такому рівні брехати.
    1977Vasil Сегодня, 14:46
    Та ні.Це вони в наших можновладців навчились брехати.І то,не навчились,а взяли декілька уроків.
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