По словам президента Европарламента, все дело в колебаниях некоторых стран-участниц.

Шульц объяснил, когда Украина получит безвизовый режим. business.ua

Еврокомиссия и Европейский парламент сделали все для отмены визового режима между ЕС и Украиной. Соответствующие решения были приняты на заседании постоянных представителей стран-участниц и в специальных комитетах.

Об этом в Брюсселе перед встречей президента Украины Петра Порошенко с лидерами ЕС сказал председатель Европарламента Мартин Шульц. На вопрос журналистов, правда ли, что вся проблема в приближении выборов в Германии и Франции, он пояснил, что определенные сомнения есть не только в этих странах.

"Беспокойство есть также у Италии, Венгрии и других стран. В свою очередь мы сделали все, что нужно. Европарламент принял все необходимые решения. Механизм приостановки безвизового режима тоже сформулирован. Все зависит от того, смогут ли эти страны-участницы поладить между собой", - сказал Шульц.

Напомним, что в Брюсселе сегодня проходит саммит Украина-ЕС. Информационное агентство Reuters пишет, что лидеры ЕС немного похвалят Порошенко и призовут оживить реформы. Европейцев беспокоит уровень коррупции и слишком медленные темпы, с которыми Киев борется против нее. Также острым вопросом в отношениях между ЕС и Украиной была отмена европейских краткосрочных виз для украинцев. Однако Евросоюз также затягивает с этим из-за колебания Германии и Франции, в которых растут антииммиграционные настроения перед выборами.

Напомним, что на прошлой неделе страны ЕС одобрили безвизовый режим с Украиной. Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".