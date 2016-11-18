ЕС как раз вовремя согласился дать Украине безвизовый режим – FT

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Отмена виз должна послужить подтверждением, что Европа остается на стороне Украины, не смотря на появление противоречивого лидера в Вашингтоне.

Безвизовый режим может стать сигналом, что Европа остается на стороне Украины. rossandhelen / Depositphotos

в знак поддержки истощенной войной страны, которая боится, что администрация нового президента США Дональда Трампа может ослабить западные санкции против России.

После месяцев споров представители стран-участниц ЕС согласились отменить краткосрочные визы для украинцев при условии, что в чрезвычайном случае безвизовый режим может быть приостановлен. Дипломаты говорят, что утверждение механизма приостановки может занять несколько ближайших недель.

Об этом сегодня пишет Financial Times, добавляя, что либерализация визового режима с ЕС станет выполнением политических обещаний президента Петра Порошенко в то время, когда победа Трампа поставила под вопрос американскую политику в отношении Украины.

На следующей неделе Порошенко поедет в Брюссель на встречу с лидерами ЕС. Это будет их первый прямой разговор после выборов в США. Учитывая пророссийские заявления Трампа и неопределенность его политики в отношении Украины, европейское согласие предоставить безвизовый режим стал позитивным сигналом для Киева. Это решение было принято несмотря на все жалобы на до сих пор высокий уровень коррупции в стране.

"Серьезные реформы на правильном пути и это надо поощрить. Дав зеленый свет этому решению, совет стран-участниц ЕС продемонстрировала свою приверженность к введению безвизового режима для граждан Украины, учитывая то, что все требования были выполнены", - сказал представитель Словакии Петер Яворчик, чья страна сейчас председательствует в ЕС.

Однако дипломаты говорят, что перед инаугурацией Трампа возникают некоторые гораздо более важные вопросы. Во времена президентства Барака Обамы его администрация в США тесно сотрудничала с ЕС в вопросе санкций против России, которые были введены после аннексии Крыма и начала российской агрессии в Донбассе. Вопрос сейчас в том, начнет ли новый президент США оказывать давление на ЕС с требованием ослабить наказание для России за ее действия.

Некоторые дипломаты рассказали Financial Times, что усиление санкций против России будет предметом разговора сегодня в Берлине во время встречи лидеров Германии, США, Франции, Италии, Великобритании и Испании.

Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.