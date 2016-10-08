Штайнмайер предостерегает от возврата к Холодной войне

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По его мнению, настоящее сложнее и более опасно, чем времена Холодной войны.

Штайнмайер заявил, что причин для конфликта России и США все больше photothek.net

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерегает от возврата ко временам глобального противостояния из-за роста напряженности между США и РФ.

"Причин для конфликта России и США все больше. Кажется, что остатки взаимного доверия исчерпаны. Если так будет продолжаться дальше, мы провалимся обратно к временам конфронтации двух сверхдержав", - сказал Штайнмайер немецкому изданию Bild, передает DW.

По мнению главы немецкого МИД, настоящее сложнее и более опасно за времена Холодной войны.

Ранее сообщалось, что Штайнмайер хочет интегрировать Россию в систему мировой безопасности.

Напомним, RFERL писало, что отношения США с Россией зашли в тупик.

Подробнее об угрозе гонки ядерных вооружений между Россией и США читайте в статье "Ядерный угол для России" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".