Штайнмайер предостерегает от возврата к Холодной войне

По его мнению, настоящее сложнее и более опасно, чем времена Холодной войны.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерегает от возврата ко временам глобального противостояния из-за роста напряженности между США и РФ.
"Причин для конфликта России и США все больше. Кажется, что остатки взаимного доверия исчерпаны. Если так будет продолжаться дальше, мы провалимся обратно к временам конфронтации двух сверхдержав", - сказал Штайнмайер немецкому изданию Bild, передает DW.
По мнению главы немецкого МИД, настоящее сложнее и более опасно за времена Холодной войны.
Ранее сообщалось, что Штайнмайер хочет интегрировать Россию в систему мировой безопасности.
Напомним, RFERL писало, что отношения США с Россией зашли в тупик.
Подробнее об угрозе гонки ядерных вооружений между Россией и США читайте в статье "Ядерный угол для России" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Deutsche Welle