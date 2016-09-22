Штайнмайер одобрил подписание соглашения о разведении сил в Донбассе

Без "режима тишины" вдоль линии соприкосновения невозможно будет делать дальнейшие шаги.

Франк-Вальтер Штайнмайер признает, что и сейчас нет никаких гарантий на то, что в Донбассе прекратится стрельба twiter/Germany in Greece

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приветствовал подписание Трехсторонней контактной группой в Минске нового рамочного соглашения о разведении сторон конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в Нью-Йорке, где проходит 71-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, передает "Укринформ"

"После долгих месяцев бездействия с конца прошлой недели появилось, наконец, опять движение (Минского процесса – ред.)", – сказал Штайнмайер .

Он назвал рамочное соглашение "новым инструментом для успокоения ситуации на линии конфронтации". Штайнмайер уверен, что вслед за первыми тремя населенными пунктами вскоре последуют, причем быстро, и другие, что позволить развести силы по всей линии соприкосновения.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что устойчивое прекращение огня не гарантирует выполнения Минских соглашений, но без "режима тишины" вдоль линии соприкосновения невозможно будет делать дальнейшие шаги.

"В настоящее время нет никаких гарантий. Без готовности сторон конфликта придерживаться достигнутых договоренностей, не будет прогресса и сейчас", – резюмировал Штайнмайер.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.