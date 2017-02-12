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Северная Корея запустила баллистическую ракету

12 февраля в 02:45

Обломки ракеты разлетелись в сторону Японского моря. 

КНДР ракета
Северная Корея опять запускает ракету
Скриншот из YouTube
Северная Корея в субботу вечером около 22.55 по местному времени запустила баллистическую ракету, обломки которой быстро разлетелись по Японскому морю, сообщило министерство обороны Южной Кореи. 

Пуск ракеты с авиабазы ​в провинции Пхенан-Пукто на западном побережье страны является первым испытанием при президенте США Дональде Трампе. 

В январе северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что страна близка к испытанию ракет дальнего радиуса действия, способных нести ядерные боеголовки. 

В ходе своего визита в Южную Корею на прошлой неделе министр обороны США Джеймс Маттис сказал, что любое применение ядерного оружия Северной Кореи будет иметь "эффективный и подавляющий" ответ. 

Он также подтвердил планы по размещению системы ПРО США в Южной Корее в конце этого года.

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Ранее в КНДР построили две новые межконтинентальные баллистические ракеты. Это ракеты так называемого мобильного базирования, которые могут быть запущены с передвижных установок.

По материалам: BBC
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