Северная Корея запустила баллистическую ракету

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Обломки ракеты разлетелись в сторону Японского моря.

Северная Корея опять запускает ракету Скриншот из YouTube

Северная Корея в субботу вечером около 22.55 по местному времени запустила баллистическую ракету , обломки которой быстро разлетелись по Японскому морю, сообщило министерство обороны Южной Кореи.

Пуск ракеты с авиабазы ​в провинции Пхенан-Пукто на западном побережье страны является первым испытанием при президенте США Дональде Трампе.

В январе северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что страна близка к испытанию ракет дальнего радиуса действия, способных нести ядерные боеголовки.

В ходе своего визита в Южную Корею на прошлой неделе министр обороны США Джеймс Маттис сказал, что любое применение ядерного оружия Северной Кореи будет иметь "эффективный и подавляющий" ответ.

Он также подтвердил планы по размещению системы ПРО США в Южной Корее в конце этого года.

Ранее в КНДР построили две новые межконтинентальные баллистические ракеты. Это ракеты так называемого мобильного базирования, которые могут быть запущены с передвижных установок.