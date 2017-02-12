Северная Корея запустила баллистическую ракету

Обломки ракеты разлетелись в сторону Японского моря.
Пуск ракеты с авиабазы в провинции Пхенан-Пукто на западном побережье страны является первым испытанием при президенте США Дональде Трампе.
В январе северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что страна близка к испытанию ракет дальнего радиуса действия, способных нести ядерные боеголовки.
В ходе своего визита в Южную Корею на прошлой неделе министр обороны США Джеймс Маттис сказал, что любое применение ядерного оружия Северной Кореи будет иметь "эффективный и подавляющий" ответ.
Он также подтвердил планы по размещению системы ПРО США в Южной Корее в конце этого года.
Ранее в КНДР построили две новые межконтинентальные баллистические ракеты. Это ракеты так называемого мобильного базирования, которые могут быть запущены с передвижных установок.BBC