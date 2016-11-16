Российскому оппозиционеру Навальному отменили приговор

Навальный недоволен отменой приговора, поскольку, по его мнению, решение ЕСПЧ выполнено не в полной мере.

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Президиум Верховного суда РФ отменил приговор оппозиционному политикуи предпринимателю Петру Офицерову по "делу Кировлеса", отправив материалы на новое рассмотрение.

Приговор отменен в связи с решением Европейского суда по правам человека, который в феврале 2015 года постановил, что "было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых".

ЕСПЧ постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 тыс. евро. В решении ЕСПЧ говорилось, что российские суды признали Навального и Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности,

18 июля 2013 года Ленинский суд в Кирове приговорил Навального к пяти годам заключения по обвинению в хищениях на предприятии "Кировлес". Другой фигурант дела - Офицеров - был осужден на четыре года. Позднее Кировский облсуд изменил приговор обоим фигурантам, заменив реальное наказание на условный срок и штраф в 500 тыс. рублей.

Сам Навальный уже заявил о намерении обратиться в Комитет министров Совета Европы, так как считает, что Верховный суд РФ не выполнил решение ЕСПЧ по делу "Кировлеса". "У меня совершенно нет никакого желания снова ездить в Киров. Решение президиума (Верховного суда) направлено на затруднение моей политической деятельности", - сказал Навальный.

В августе 2016 года адвокаты Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы с требованием содействовать пересмотру его приговора, чтобы политик получил возможность выставить свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году.