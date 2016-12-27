Российский Ту-154 рухнул в Черное море на скорости свыше 500 км/ч

Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию.

Самолет Ту-154 Минобороны России рухнул в Черное море на скорости 510 км в час Википедия

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, потерпевший крушение 25 декабря, рухнул в Черное море на скорости свыше 500 километров в час. В момент столкновения с водой он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом, сообщил источник в силовых структурах РФ российскому агентству ТАСС.



"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа (угол между продольной осью самолета и горизонтальной плоскостью — ред.). По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч", - рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что показания об авиакатастрофе дал один из ее очевидцев, который видел, как самолет падал в море.

Все основные факты об авиакатастрофе читайте в материале "Крушение российского Ту-154: главное".

