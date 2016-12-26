В сети появилось видео со вспышкой от вероятного взрыва российского Ту-154 – СМИ

Вспышка зафиксирована камерой на пляже в Адлере.

В сети появилось видео, на котором может быть момент взрыва российского Ту-154 Андрей Товстыженко, ZN.UA

В сети появилась набирающая популярность видеозапись, на котрой может быть изображен момент взрыва самолета Ту-154 российского Минобороны, который рано утром 25 декабря разбился над Черным море в районе Сочи.

Видео сделано веб-камерой, установленной на пляже в городе Адлер и развернутой в сторону Сочи, сообщает агентство "Українські новини".

Вспышка происходит там же, где произошла примерно в это же время катастрофа российского военного самолета Ту-154, направлявшегося с группой военных и артистов на борту в Сирию.

Однако, как отмечает агентство, "есть и нестыковки с той картиной гибели самолета, которую озвучило Минобороны РФ. Так, согласно заявлению Минообороны, связь с самолетом была потеряна в 05:27 утра. В то же время вспышка в небе Адлера происходит в 05:50 утра. Именно такое время указано на веб-камере".

Ранее сообщалось, что самолет Министерства обороны Российской Федерации "Ту-154" пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. Позже личные вещи пассажиров и обломки самолета были обнаружены в море на расстоянии около 14-16 км от берега. На борту самолета, согласно последним данным, находилось 92 человека.

В числе пассажиров "Ту-154" были журналисты и коллектив ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты и журналисты направлялись в Сирию, где на российской авиабазе "Хмеймим" должен был пройти поздравительный новогодний концерт для российских военных в Сирии. Всего на борту самолета находились 64 артиста ансамбля им. Александрова, девять журналистов, восемь военнослужащих, восемь членов экипажа, двое гражданских служащих и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка.

Из них трое журналистов "Первого канала", трое сотрудников телеканала "Звезда" и три человека съемочной группы телеканала "НТВ".