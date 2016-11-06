Российская авиация сбросила на пригород Алеппо парашютные бомбы

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В результате бомбежки авиации РФ погибли 11 человек, включая женщин и детей.

Авиация РФ применила против сирийской оппозиции под Алеппо парашютные бомбы Агентство Анадолу

Авиация РФ применила против сирийской оппозиции под Алеппо парашютные бомбы, нанеся серьезные разрушения и убив более десятка мирных граждан.

Бомбардировке подверглись западные пригороды Алеппо Этариб, Дарет Иззе и Ибин.

Жертвами авиаударов стали 11 человек, в том числе женщины и дети, кроме того, еще 25 человек получили ранения. Более десяти домов разрушены и стали непригодными для проживания, передает турецкое проправительственное информагентства "Анадолу".

Напомним, что 4 ноября, в сирийском городе Алеппо закончилась очередная "гуманитарная пауза" со стороны российских сил и войск режима президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что удерживающие восточные районы сирийского города Алеппо повстанцы отклонили требования России по выходу из города до вечера пятницы, 4 ноября.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.

Предыдущая "гуманитарная пауза" в Алеппо объявлялась 20 октября. По информации СМИ, во время ее действия в регионе продолжались обстрелы "гражданских коридоров".