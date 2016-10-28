США обвиняют Россию и Сирию в авиаударах по школе в Идлибе

В Белом доме заявили, что авиаудары сирийских ВВС поддерживает российское правительство.

Сирийское правительство или Россия несут ответственность за авиаудары по школе села Хаас

В Белом доме заявили, что сирийское правительство или Россия несут ответственность за авиаудары по школе села Хаас в сирийской провинции Идлиб, в результате которых погибли 26 гражданских лиц, основная часть из которых дети.



"Мы пока не знаем, был это режим президента Сирии Башара Асада или Россия, но мы знаем, что это был кто-то из них", - сказал представитель Белого дома Джош Эрнест, сообщает Reuters.

Он добавил, что даже если это был режим Асада, то эти авиаудары можно было нанести лишь потому, что их поддерживает российское правительство.

Ранее сообщалось, что в ходе авиаударов по подконтрольным оппозиции районам сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 17 человек, основная часть из которых дети.

В результате российских авиаударов по подконтрольным оппозиции районам Хан Шейхун и Кефр Техарим в провинции Идлиб на севере Сирии погибли восемь и ранения получили 80 человек.

Напомним, 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы". За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.