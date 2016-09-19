Россияне не верят в выборы, и Кремлю это выгодно – The Economist

Издание пишет, что российская власть проверила, насколько она контролирует процесс перед президентскими выборами.

43% россиян говорят, что им не интересно даже следить за ходом выборов в Госдуму. Единая Россия

С прошлых парламентских выборов в России в 2011 году, когда после широкомасштабных фальсификаций вспыхнули массовые протесты, миллионы россиян углубились в нищету. Зарплаты сократились, а протесты рабочих на подъеме. Войска Владимира Путина воюют открыто в Сирии и тайно в Украине.

Опросы свидетельствуют, что 33% россиян верят, что страна движется в неправильном направлении, в то же время 82% - поддерживают Путина. Когда так много на кону, почему же многие избиратели проигнорировали выборы 18 сентября?

Об этом сегодня пишет The Economist, напоминая, что мониторинговая группа Golos назвала нынешние выборы "самыми вялыми и неактивными" за последнее десятилетие. Издание отмечает, что в этом заключается стратегия Кремля. Ведь выборы будут считаться успешными в том случае, если они будут посредственными и не отметятся событиями.

Голосование перенесли с декабря на сентябрь. Критики считают, что власть сделала это умышленно, чтобы добиться низкой явки. Поскольку люди заняты началом учебного года, а некоторые все еще в отпуске. Некоторым оппонентам власти все же разрешили баллотироваться, однако мощные оппозиционеры, такие как Алексей Навальный, были устранены из кампании с помощью вымышленных исков и обвинений. В то же время, россияне абсолютно не заинтересованы в выборах. 43% опрошенных избирателей ответили, что не следят за кампанией. Хотя в 2011-м таких было 31%.

Вместе с тем, Кремлю нужны выборы для того, чтобы подтвердить легитимность. Чтобы избежать обвинений в фальсификации выборов, правительство заменило одиозного главу Центризбиркома Владимира Чурова, которого прозвали "волшебником" за умение сделать результаты такими, как нужно Кремлю. Вместо него ЦИК возглавила уважаемый правозащитник Элла Памфилова. Рейтинги партии Путина "Единая Россия" падали. Сам президент называл это признаком "активной избирательной кампании".

Однако это уменьшение популярности партии не ослабит его хватку в Госдуме. Если половина депутатов будут избраны за пропорциональным распределением между партиями, еще половина придет из региональных округов, где побеждают кандидаты от "Единной России". Номинально "оппозиционные" партии, среди которых Компартия, ЛДПР и "Справедливая Россия", на самом деле привержены к Кремлю.

Настоящая же драма кроется не в самих выборах, а в маневрах вокруг них. Кампания стала проверкой перед более важным голосованием: президентскими выборами, которые пройдут в 2018 году. Путин взялся менять свою команду, устраняя влиятельных друзей, в частности главу своей администрации. И эксперты ожидают еще больше увольнений и перестановок после парламентских выборов.

Издание Financial Times писало, что подавленные жители Крыма апатично отнеслись к российским выборам. Представители самопровозглашенной "власти" в Крыму призвали жителей прийти на участки и еще раз "выступить против Киева и Вашингтона", укрепив на анексованому полуострове власти российской правящей партии "Единая Россия". Но это мало кого мотивировало.

Тем временем, в МИД Украины заявили, что выборы в оккупированном Крыму ставят под вопрос легитимность Госдумы РФ. А их проведение свидетельствует о необходимости усиления введенных санкций "как персональных, так и общих".