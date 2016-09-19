Freedom House назвала российские выборы Крыму фарсом ценой прав человека и демократии

Жители Крыма ничего не могли решать в данной ситуации.

Freedom House назвала российские выборы Крыму фарсом

Выборы, прошедшие в России, а также проведенные ею в оккупированном Крыму, не легитимизируют российскую власть на украинской территории, говорится в заявлении Freedom House.

"Организованные Россией "выборы" - это фарс ценой прав человека и демократии в Крыму", - подчеркнули в организации.

Вице-президент по программам оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и многосторонним инициативам Freedom House Роберт Герман отметил, что это "голосование" было "каким угодно, но только не свободным и справедливым", поскольку жители Крыма ничего не могли решать в данной ситуации.

В МИД заявили, что "выборы" в оккупированном Крыму ставят под вопрос легитимность Госдумы РФ.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.