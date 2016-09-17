Выборы Госдумы в Крыму станут моментом истины для всех парламентских ассамблей - Геращенко

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По словам Ирины Геращенко, украинский парламент тщательно прорабатывает позицию относительно выборов в Крыму, которая будет "однозначно жесткой".

Геращенко: Следующие шаги парламента Украины сейчас тщательно прорабатываются Василий Артюшенко, ZN.UA

Поскольку выборы в Госдуму на оккупированной территории Украины незаконно проводятся и по округам, и по партийным спискам, под сомнение следует поставить легитимность всего состава Госдумы, а также ее фракций, которые будут делегировать своих депутатов в международные парламентские ассамблеи.Об этом заявила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко."И какая разница, какие у этих депутатов фамилии?! Мы исходим из того, что выборы в Крыму незаконны, Госдума в целом — нелегитимна, и ее делегации — тоже. И это будет момент истины для всех парламентских ассамблей — и ОБСЕ, и СЕ, и НАТО", - приводит слова Геращенко в своей статье для ZN.UA Валентина Самар.По словам Ирины Геращенко, следующие шаги парламента Украины сейчас тщательно прорабатываются.

"Мы работаем над нашей позицией, которая будет однозначно жесткой. Мы точно, в знак протеста, не войдем в зал, где будет присутствовать делегация нелегитимной Госдумы Российской Федерации", — говорит Геращенко.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 18 сентября. Кремль планирует провести их, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.

Подробнее о реакции на лжевыборы в Крыму читайте в статье Валентины Самар "Внешнеполитическая заДУМчивость" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".