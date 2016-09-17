Украина не будет усиливать охрану диппредставительств РФ в день выборов в Госдуму - Гройсман

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Мы не будем охранять избирательный процесс РФ, подчеркнул премьер.

Правоохранители будут охранять посольства РФ в день выборов в Госдуму в штатном режиме - Гройсман Правительственный портал

Украинские правоохранители будут работать в штатном режиме возле российских диппредставительств в день выборов в Госдуму РФ, 18 сентября, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Украина - это очень цивилизованная страна, мы будем делать всё так, как это предусмотрено международным законодательством. Мы не будем охранять избирательный процесс РФ. На самом деле в Киеве есть порядок, независимо от того, какой это день недели. Поэтому правоохранительная система будет выполнять свои функции в штатном режиме", - заявил он журналистам.

Вместе с тем, премьер осудил нападение на посольство РФ в Киеве.

"По российскому посольству - вы знаете, это хулиганство. Оно неприемлемо, потому что столица Украины Киев должен быть совсем другим образцом культуры. Я считаю, что это такой мелкий инцидент, который вообще не требует комментирования", - отметил Гройсман.

Напомним, в ночь на субботу, 17 сентября, в Киеве неизвестные с салютами атаковали посольство России. Нападавших было около 20 человек, все в балаклавах. Два человека в это время держали развернутый плакат с надписью: "Русские свиньи, здесь вам сегодня фейерверк, а завтра будут Грады". Местная полиция их не задержала. В результате инцидента никто не пострадал.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 18 сентября. Кремль планирует провести их, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.