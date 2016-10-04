Россия заявила об обстреле ее посольства в Дамаске

Москва считает, что обстрел ее дипучреждения в Сирии - это результат "заигрывания США с боевиками и экстремистами различных мастей".

В сирийской столице обстреляли российское посольство argumentiru.com

В Дамаске (Сирия) 3 октября обстреляли здание посольства РФ, говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

"3 октября российская дипмиссия в Дамаске подверглась минометному обстрелу. Одна из мин взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса. Лишь по случайности никто из сотрудников нашего посольства не пострадал. Дипломатическому представительству причинен материальный ущерб. Еще две мины разорвались рядом с посольством", - говорится в сообщении.

Российская сторона утверждает, что обстрел велся из пригорода сирийской столицы Джобар, который контролируется террористическими группировками "Джабхат Фатх аш-Шам" (экс-"Нусра") и "Файлак ар-Рахман".

"Убеждены, что ответом на провокационные акции преступников должны стать скоординированные антитеррористические усилия международного сообщества. С нашей стороны для устранения террористической угрозы, возвращения мира и безопасности на сирийскую землю будут предприниматься все необходимые действия", - говорится в сообщении российского ведомства.

В ведомстве, при этом, указали, что обстрел посольства – это следствие действий США, которые якобы провоцируют продолжение сирийского конфликта.

"Рассматриваем обстрел российского посольства в Дамаске и как следствие действий тех, кто, подобно США и некоторым их союзникам, провоцирует продолжение кровопролитного конфликта в Сирии, заигрывая с боевиками и экстремистами различных мастей", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращают участие в двухсторонних переговорах с Россией по Сирии, так как Москва не смогла выполнить свои обязательства, в том числе и по гуманитарному праву.

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".