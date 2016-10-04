Смертник убил десятки человек на курдской свадьбе в Сирии

Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт.

Данные о количестве погибших и пострадавших существенно разнятся dailystar.com.lb

В Сирии в городе Хасаке в результате взрыва на курдской свадьбе погибли не менее 20 человек. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, передает Reuters

Данные о количестве погибших и пострадавших существенно разнятся. Так, курдские военные сообщили о 20 погибших и 47 раненных. А сирийские государственные СМИ передают о минимум 30 погибших и 90 пострадавших. Причем многие из раненных находятся в критическом состоянии.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт.

Напомним, 3 октября в результате двух взрывов в Багдаде по меньшей мере 11 человек погибли и более 40 получили ранения. В обоих случаях теракты совершили террористы-смертники. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".