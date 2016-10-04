Топ Новости
<
>

Смертник убил десятки человек на курдской свадьбе в Сирии

4 октября в 01:59

Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт.

Ирак Багдад теракт
Данные о количестве погибших и пострадавших существенно разнятся
dailystar.com.lb
В Сирии в городе Хасаке в результате взрыва на курдской свадьбе погибли не менее 20 человек. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, передает Reuters.

Данные о количестве погибших и пострадавших существенно разнятся. Так, курдские военные сообщили о 20 погибших и 47 раненных. А сирийские государственные СМИ передают о минимум 30 погибших и 90 пострадавших. Причем многие из раненных находятся в критическом состоянии.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт.

Читайте также: В США подали первый иск против Саудовской Аравии по терактам 11 сентября

Напомним, 3 октября в результате двух взрывов в Багдаде по меньшей мере 11 человек погибли и более 40 получили ранения. В обоих случаях теракты совершили террористы-смертники. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Сирия курды свадьба взрыв теракт смертник
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.92
EUR 29.12
Последние новости